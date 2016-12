Bempflingen (pol) - Über die Weihnachtsfeiertage sind auf dem Gelände eines Autohauses in der Metzinger Straße zwei Ausstellungsfahrzeuge beschädigt worden, so die Polizei.

Unbekannte traten offenbar mit den Füßen gegen einen auf dem Freigelände ausgestellten Nissan Note sowie gegen einen Nissan Micra.

An den Fahrzeugen wurden die Stoßstangen, Heckklappen und Türen beschädigt. Die Vandalen hinterließen einen Sachschaden von knapp 6.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

