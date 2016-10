Filderstadt (pol) - Am frühen Sonntagmorgen ist es in Bonlanden zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Fabrikstraße gekommen, bei der ein 30-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Gegen 4 Uhr kam es aus bislang unbekanntem Grund zu einer Rangelei zwischen einer Personengruppe und dem späteren Opfer, wie die Polizei mitteilt. Im weiteren Verlauf wurde der 30-jährige niedergestoßen und von mehreren Personen getreten und geschlagen. Nachdem diese von ihrem Opfer abließen, bemerkte der 30-Jährige, dass mehrere Hundert Euro Bargeld aus seiner Geldbörse fehlten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten an der Örtlichkeit mehrere junge Männer antreffen, die möglicherweise zu der Personengruppe gehörten. Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung und dem genauen Hergang dauern noch an. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.

