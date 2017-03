Stuttgart (red/pol) - Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem 24- Jährigen und drei Männern im Alter von 30, 60, und 73 Jahren ist es offenbar am Dienstagabend gegen 17 Uhr in der S1 zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Neckarpark gekommen. Nach Angaben der Polizei war der offenbar alkoholisierte 24-Jährige gemeinsam mit seinen zwei Hunden zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit den drei anderen Personen geraten.

In der Folge soll der 24-Jährige offenbar dem 60-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach Eingang des Notrufs hielt die S-Bahn an der Haltestelle Neckarpark und der Lokführer verriegelte die Türen. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitt der 73-jährige Rollstuhlfahrer anschließend eine Panikattacke und wurde daraufhin ebenso wie sein 30-jähriger Begleiter durch einen der Hunde in den Oberarm gebissen. Beide Personen mussten vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden, wobei der ältere Mann anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert wurde.

Neben zwei Streifen der Bundespolizei waren zwei Streifen der Landespolizei im Einsatz. Das Gleis war in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.56 Uhr polizeilich gesperrt. Die Auswertung der Videoaufnahmen ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei dem Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711/870350 melden.