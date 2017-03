Mit Knüppel und Samuraischwert: In Düren ist ein familiärer Streit mit harten Waffen ausgetragen worden.

Esslingen (pol) - Zwischen insgesamt fünf männlichen Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Koch-Straße ist es am Freitagabend gegen 22 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Hierbei sollen drei der Bewohner von den anderen beiden mit Fäusten traktiert worden sein. Ein 28-Jähriger erlitt zudem eine leichte Verletzung durch ein mitgeführtes Messer. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden vermeintlichen Angreifer, konnten aber im Zuge der sofortigen Fahndung festgenommen werden. Die beiden 28 und 22 alten Iraker waren deutlich alkoholisiert und wurden zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen. Bei dem 22-Jähringen wurden außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.