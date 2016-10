Kirchheim (pol) - In einer Unterkunft in der Charlottenstraße ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen einen Serben und einem Mazedonier gekommen. Die beiden 49 und 32 Jahre alten Männer gerieten kurz nach Mitternacht wegen Störung der Nachtruhe in Streit. Laut Polizei wollte der 32-jähige Mazedonier den unter Alkoholeinwirkung stehenden Wohnungsnachbarn zur Ruhe ermahnen. Dieser geriet dadurch in Rage und ging auf seinen Kontrahenten los. Bei der Rangelei stürzte der 49-Jährige und zog sich eine blutende Wunde im Gesicht zu. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Gegen zwei Uhr wurde die Polizei erneut in die Unterkunft gerufen. Nach Entlassung bedrohte der 49-Jährige die Familie des Mazedoniers. Zur Wiederherstellung der Nachtruhe wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Neben dem Rettungsdienst waren noch fünf Streifenbesatzungen im Einsatz, da die Situation zu eskalieren drohte

