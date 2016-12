Aichtal (pol) - Am Freitagabend gegen 22 Uhr ist es laut Polizeiangaben in Aichtal zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in zwischen zwei Bewohnern einer Asylunterkunft gekommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung konnten letztlich nicht völlig geklärt werden. Einer der Streithähne musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden und sich dort behandeln zu lassen. Das Polizeirevier Nürtingen führt hierzu weitere Ermittlungen durch.

