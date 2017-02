Filderstadt-Bernhausen (pol) - Am frühen Sonntagmorgen ist ein 30-Jähriger aus Filderstadt mit einer bislang unbekannten Substanz aus einem PKW heraus besprüht und leicht verletzt worden, wie die Polizei schreibt.

Der Geschädigte war um 4 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er in der Felsenstraße, in der Nähe des Fleinsbaches, aus einem Auto (vermutlich ein Audi) mit einem Spray attackiert wurde. Das Opfer gab an, dass ihm von drei männlichen Personen Hilfe angeboten wurde. Dies lehnte er jedoch ab. Die drei Personen kommen jedoch als Zeugen zu dem Vorfall in Betracht und werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711 / 70913 in Verbindung zu setzten. Die Verletzungen des Opfers wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.