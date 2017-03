Ostfildern-Ruit (pol) - Genau richtig reagiert hat ein Angestellter einer Bank in Ostfildern, als am Freitagmittag eine 79-jährige Seniorin Geld abheben wollte, um es zwei Jugendlichen zu übergeben. Die Frau war laut Polizei zuvor von den 15 und 16 Jahre alten Mädchen im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Ruit angesprochen worden. Diese hatten der Frau vorgemacht, dass sie dringend Geld benötigen, weil sie in einer Notlage seien.

Schließlich erklärte sich die Dame bereit, mehrerer Tausend Euro bei ihrer Bank abzuheben, wohin die beiden mutmaßlichen Betrügerinnen sie begleiteten. Der Bankangestellte alarmierte die Polizei. Anhand der abgegebenen Personenbeschreibung konnten die beiden Mädchen unmittelbar vor der Bank vorläufig festgenommen werden. Die aus Österreich stammenden Verdächtigen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sie befinden sich derzeit wieder auf freiem Fuß.