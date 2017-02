Wernau (pol) - Unbekannte haben sich von Dienstag auf Mittwoch an vier im Bereich Bruckenwasen abgestellten Sattelaufliegern zu schaffen gemacht. Zwischen 17 Uhr und 12.45 Uhr knackten die Diebe nach Angaben der Polizei auf einem umzäunten Lagerplatz in der Esslinger Straße die Vorhängeschlösser zweier Sattelauflieger und schlitzten die Plane eines weiteren Aufliegers auf.

Die Unbekannten öffneten auch die unverschlossenen Türen von vier weiteren Aufliegern. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Möglicherweise stehen die Aufbrüche in Zusammenhang mit den Einbrüchen auf zwei Lagerplätze in der nahegelegenen Gottlieb-Wolfer-Straße in der Nacht zum Mittwoch.