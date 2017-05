Leinfelden-Echterdingen (pol) - Das Polizeirevier Filderstadt ist auf der Suche nach dem Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr, auf der B 27, kurz vor der Ausfahrt Echterdingen/Waldenbuch ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 59-jähriger Echterdinger mit seinem Ford Fusion auf der rechten Spur der B 27 von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs. Etwa 250 Meter vor der Ausfahrt staute sich der Verkehr zurück und der Ford-Fahrer musste bis zum Stillstand abbremsen. Der Fahrer eines nachfolgenden schwarzen Porsche Cayenne mit Stuttgarter Kennzeichen reagierte zu spät und krachte ins Heck des Ford. Nachdem man den Schaden begutachtet hatte, einigte sich beide, sich auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Elektromarktes zur Schadenregulierung zu treffen.

Ohne sich an die Absprache zu halten und ohne die erforderlichen Angaben zu machen, flüchtete der Porschefahrer anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt nun gegen den Porsche-Fahrer, der als etwa 40 Jahre alt, mit braunen, kurzen Haaren und von gepflegter Erscheinung beschrieben wird. Er trug ein auffälliges Kurzarmhemd mit goldenen Streifen am Ärmel, dass ähnlich der Uniform eines Piloten oder Flugbegleiters beschrieben wird. Der Schaden am Ford wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Auch der Porsche müsste im Frontbereich entsprechende Unfallschäden aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.