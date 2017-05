Nürtingen (pol) - Aufgrund von Unachtsamkeit ist es am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Stadtbrücke, an der Kreuzung zur Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 49-Jähriger war mit seinem Kleinlaster auf der Stadtbrücke in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Zu spät erkannte er einen an der Ampel stehenden Mercedes Sattelzug eines 56-Jährigen und krachte ihm mit großer Wucht ins Heck. Verletzt wurde niemand. Jedoch liefen aus dem Kleinlaster Betriebsstoffe aus. Zur Beseitigung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Nürtingen mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Kleinlaster war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

