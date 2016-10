Beuren (pol) - Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwochabend auf der L 1210 auf Höhe der Einmündung Weiler Steige einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht und ist anschließend weitergefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 22 Uhr. Der Fahre des weißen Transporters mit italienischem Kennzeichen war auf der Landstraße von Owen in Richtung Beuren unterwegs und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Weiler Steige (K 1262) ein. Kurz vor Ende der Abbiegespur wechselte er unvermittelt zurück auf die L 1210 in Richtung Beuren, weshalb eine 52-jährige Toyota RAV 4-Fahrerin zur Vermeidung eines Unfalls eine Vollbremsung einleiten musste. Ein hinter ihr fahrender 57-jähriger Honda-Fahrer konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren auf den zwischenzeitlich stehenden Toyota nicht mehr verhindern. Auch dem Fahrer eines hinter dem Honda kommenden Audi A4 reichte es nicht mehr. Der 62-Jährige stieß ins Heck des Kleinwagens. Alle Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Da der Transporter-Fahrer einfach weiterfuhr, wird er von der Polizei gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegengenommen.