Wernau (pol) - Im Berufsverkehr ist es am Montagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße mit insgesamt vier Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen gekommen. Ein 54-jähriger Nissan-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei den linken Fahrstreifen der Schnellstraße in Richtung Nürtingen und erkannte zu spät, dass es auf Höhe des Parkplatzes Wernau der Verkehr stockte.

Deshalb krachte der Nissan-Fahrer in den davor abbremsenden VW Touran. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach vorne geschleudert und touchierte hierbei den sich davor befindenden Opel Astra. Die Unfallsituation erkannte die unmittelbar dahinter fahrende Audi-Lenkerin zu spät. Anschließend fuhr die 26-Jährige mit ihrem Audi Cabriolet in den bereits verunfallten Nissan. Hierbei wurden der Fahrer des Nissans sowie die Audi-Fahrerin verletzt und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 36.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste eine Spur der B 313 gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.