Dettingen (pol) - Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 16.45 Uhr auf der B 465 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Kirchheim-Ost. Eine 39 Jahre alte Lenkerin eines Opel Corsa fuhr in Richtung Dettingen. Zu spät erkannte die Frau einen abbremsenden Skoda Octavia und fuhr auf. Anschließend touchierte der Opel auf der benachbarten Abbiegespur einen Audi A3 und einen Ford. Der 52 Jahre alte Skoda-Lenker, die 37 Jahre alte Ford-Fahrerin und die Opel-Lenkerin wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle vier PKW mussten abgeschleppt werden.

Anzeige