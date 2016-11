Köngen (pol) - Am Montagmorgen sind auf der B 313 vier Fahrzeuge aufeinander gefahren. Kurz nach 7 Uhr mussten im Berufsverkehr die Verkehrsteilnehmer auf Höhe von Köngen in Richtung Nürtingen abbremsen. Ein 37-jähriger Sprinterfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr gegen den Audi A6 eines 38-Jährigen. Ein hinter dem Lieferwagen fahrender 53-jähriger Audi-Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig anhalten. Ein dahinter fahrender 28-jähriger BMW-Fahrer schaffte es nicht mehr, rechtzeitig abzubremsen und schob den Audi gegen den Sprinter. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Mehrere Abschleppwagen mussten die verunfallten Fahrzeuge bergen.

Anzeige