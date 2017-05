Esslingen (pol) - Ein 34-Jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der L1150 schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Waiblinger gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landstraße von Baltmannsweiler kommend in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs. Auf Höhe des Waldbeginns begrüßte er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und bemerkte deshalb zu spät, dass eine vor ihm fahrende 24-Jährige Pkw-Fahrerin immer langsamer wurde, weil vor dieser ein Wagen zum Linksabbiegen in den dortigen Waldparkplatz angehalten hatte.

Er machte noch eine Vollbremsung, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Straßengraben kam er schwer verletzt zur Endlage. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in die Klinik gefahren. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Das Motorrad musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Am Auto wird der Schaden ebenfalls auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Es war noch fahrbereit.