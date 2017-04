Dettingen (pol) - Fünf Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, auf der B 465 ereignet hat. Ein 33-jähriger, ortsunkundiger Fahrer eines Ford S-Max war auf der Bundesstraße von Owen in Richtung Kirchheim unterwegs. Kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn in Richtung München erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck eines vorausfahrenden Citroen C3, dass dieser auf einen davor fahrenden Smart und dieser wiederum auf einen Dodge Charger aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher, der 45-jährige Citroen-Fahrer, die beiden 20 und 26 Jahre alten Insassen des Smart, sowie der 49-jährige Fahrer des Dodge wurden bei dem Unfall leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der Citroen-Fahrer, die Smart-Fahrerin und ihr Beifahrer mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ford, der Citroen und der Smart wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten

