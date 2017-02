Esslingen (red) - Auf der Vogelsangbrücke in Esslingen hat es am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen gegeben. Nach Polizeiangaben soll ein Mann, der mit seinem Wagen auf der Brücke unterwegs war, von der Bremse abgerutscht sein. Dadurch sei er mit seinem Auto in drei Autos geknallt, die sich daraufhin ineinander geschoben hätten. Zwei weitere Fahrzeuge seien gestreift worden, sagte ein Polizeisprecher. Ob es Verletzte gab war es zunächst nicht bekannt. Es kam zu großen Verkehrsbehinderungen auf der Brücke und der B 10.

