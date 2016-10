Kirchheim (pol) - Heftig gekracht hat es am Mittwochmorgen, gegen 7.40 Uhr, auf der B 297, zwischen Reudern und Kirchheim. Eine 53-jährige Nürtingerin war mit ihrem Renault Megane von Reudern in Richtung Kirchheim unterwegs. Laut Polizei erkannte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr wegen eines Pannenfahrzeuges ins Stocken geriet. Trotz einer Vollbremsung krachte sie ins Heck eines vor ihr stehenden Opel Astra. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel auf einen davor stehenden VW Touran, dieser auf einen vor ihm stehenden Hyundai Tucson und dieser wiederum auf eine davor stehenden Mercedes C-Klasse aufgeschoben wurde.

Die Unfallverursacherin und die 49-jährige Fahrerin des Touran wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die anderen Fahrer blieben unverletzt.

Bis auf den Mercedes waren alle anderen Autos so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen nach auf knapp 20.000 Euro beziffert. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Dauer der Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu teils erheblichen Behinderungen.