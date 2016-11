Wolfschlugen (pol) - Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und drei leichtverletzten Personen hat sich am Dienstagmorgen auf der Durchgangsstraße von Wolfschlugen ereignet. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 8.15 Uhr die Nürtinger Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Tankstelle bemerkte er zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute.

Der Mann prallte mit seinem Wagen gegen den Skoda einer 49-Jährigen, der auf den Kia eines 28-Jährigen geschoben wurde. Die Frau sowie ihre 14 Jahre alte Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Kia-Lenker verletzte sich ebenfalls leicht, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Schaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

