Nürtingen (pol) - Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, in der Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen ereignet. Ein 19-jähriger VW Polo Fahrer krachte nahezu ungebremst auf den rollenden Ford Focus eines 57-Jährigen, der auf den vor der Ampel an der Einmündung Schulze-Delitzsch-Straße stehenden Ford C-Max eines 25-Jährigen geschoben wurde. Der Unfallverursacher sowie eine 22-jährige Mitfahrerin in dem Ford C-Max erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Polo war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Anzeige