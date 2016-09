Nürtingen (pol) - Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Neckarstraße in Nürtingen ereignet. Dabei erlitt ein Fahrer leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Ein 60-jähriger Volvo-Fahrer war in Richtung Wörthbrücke unterwegs und bemerkte auf Höhe eines Sportstudios, dass sich der Verkehr staute. Nahezu ungebremst fuhr er auf den Nissan eines 56-Jährigen auf, der laut Polizei gegen den Skoda eines 39-Jährigen geschoben wurde. Der Nissan-Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

