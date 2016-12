Nürtingen (pol) - Am Mittwoch ist es an einer Ampelanlage in der Neuffener Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich um 18.15 Uhr an der Einmündung der Carl-Benz-Straße, sagte die Polizei.

Ein 44 Jahre alter Fahrer einer Mercedes-Benz E-Klasse übersah das für ihn geltende rote Ampellicht und fuhr nahezu ungebremst auf einen bereits gestandenen Opel Meriva einer 77-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den davor gestandenen Dacia Sandero eines 35-Jährigen geschoben. Dabei wurden der Dacia-Fahrer sowie eine 37 Jahre alte Mitfahrerin vermutlich leicht verletzt. Sie ließen sich selbstständig ärztlich behandeln.

Der Mercedes-Benz und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 7.000 Euro.