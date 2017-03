Neuhausen (pol) - Hoher Schaden ist am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Plieninger Straße entstanden. An der Einmündung in die L1209 hatte ein 27-jähriger Skodafahrer nach Angaben der Polizei einem mit Sondersignal fahrenden Einsatzfahrzeug Platz gemacht und hierzu die Haltelinie ein Stück weit überfahren, bevor er wieder anhielt.

Weil er nun die Ampel nicht mehr im Blick hatte, fuhr er nicht sofort los, als sie auf Grün umschaltete. Der 52-jährige Fahrer eines nachfolgenden Mercedes, der nach rechts in Richtung Scharnhausen abbiegen wollte, bemerkte dies offenbar zu spät, fuhr an und krachte in das Heck des Skoda. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.