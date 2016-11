Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, bei Echterdingen ereignet hat.

Ein 41-jähriger Stuttgarter, so die Polizei, war mit seinem Audi A6 auf der Landesstraße 1192 von der Messe Stuttgart in Richtung Echterdingen unterwegs. Kurz vor der Brücke über die B27 erkannte er zu spät, dass sich der Verkehr an einer roten Ampel zurückstaute. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit so großer Wucht ins Heck eines vor ihm stehenden VW Golf, dass dieser noch auf einen davor stehenden KIA geschoben wurde.

Während der Unfallverursacher und der 73-jährige Fahrer des KIA unverletzt blieben, wurde die 30-jährige Golf-Fahrerin leicht verletzt. Sie konnte aber nach dem Unfall selbstständig einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Der Audi und der KIA konnten nach dem Unfall weiterfahren. Der Golf wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt.