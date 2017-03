Esslingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch laut Polizei zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr in der Mülbergerstraße. Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines VW Up! fuhr aus einer Parklücke heraus und in langsamer Geschwindigkeit in Richtung Hirschlandkopf. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Renault Capture realisierte die langsame Fahrgeschwindigkeit des VW nicht und fuhr hinten auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer verletzten sich leicht und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden wurde auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Bedingt durch den Feierabendverkehr kam es bis zur Räumung der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

