Wendlingen/Köngen (pol) - Eine kurze Unaufmerksamkeit hat am späten Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt. Wegen hohen Verkehrsaufkommens kam es auf der B313 in Richtung Plochingen auf Höhe der Ausfahrt Wendlingen/Köngen-Süd zu einer kurzen Staubildung. Ein 58-jähriger Ford-Lenker aus Göppingen erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck eines bereits verkehrsbedingt stehenden VW-Polo einer 21-jährigen Pkw-Lenkerin. Durch die Aufprallwucht wurde der Polo noch auf einen Pkw Daimler A-Klasse einer 54-Jährigen geschoben. Der linke Fahrstreifen war dadurch blockiert. Die Folge waren weitere, erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Rückstau reichte bis auf die nahegelegene Autobahn. Laut Polizei war der unfallverursachende Pkw Ford nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, normalisierte sich der Verkehr langsam wieder.

Anzeige