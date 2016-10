Aichwald (pol) – Nach Polizeiberichten kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Schurwaldstraße zu einem Auffahrunfall, für welchen der 57 Jahre alte Fahrer einer Mercedes S-Klasse verantwortlich ist. Er war in Richtung Schanbach unterwegs, als er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai Santa Fe übersah und mit diesem zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai noch mehrere Meter auf den Gehweg geschoben. Beide Fahrzeuge waren so stark demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

