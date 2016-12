Kirchheim unter Teck (pol) - Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstagmorgen eine junge Autofahrerin leicht verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr auf der B 465 auf Höhe der Autobahnmeisterei. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Dreier-BMW kam aus Richtung Owen und erkannte den verkehrsbedingten Rückstau in Richtung Kirchheim nicht. Nahezu ungebremst fuhr er auf einen VW Golf einer 23-Jährigen. Die Frau verletzte sich leicht am Rücken und wird sich bei Bedarf in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

