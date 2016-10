Esslingen (pol) - Am Montagabend ist es aus Unachtsamkeit in der Mülbergerstraße zu einem Auffahrunfall zweier Pkws mit einem Schaden von rund 10 000 Euro gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr an der Fußgängerfurt Höhe Gebäude Nummer 15. Ein 58-Jähriger stand dort mit seinem Mercedes an der roten Ampel Richtung Ortsausgang. Der 76-Jährige Fahrer eines Ford Fiesta bemerkte dies zu spät und fuhr ins Heck des Daimlers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes über die Furt geschoben. Die beiden Fahrzeuge wurden hierbei so stark demoliert, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

