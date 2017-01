Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitag, gegen 14.00 Uhr, ist ein 30-Jähriger mit seinem Alfa Romeo in Echterdingen auf der Plieninger Straße in einen Unfall verwickelt worden. Er fuhr in ortsauswärtiger Richtung. An der Einmündung in die L 1208a musste er vor einer Ampel, die von Grün auf Gelb umschaltete, anhalten. Ein ihm folgender 48-jähriger Porschefahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Alfa Romeo auf. Hierdurch wurde der 30-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro.

Anzeige