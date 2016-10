Köngen (pol) - Mindestens sieben Fahrzeuge sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gunzenhauserstraße beschädigt worden. Fünf Pkw wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und an zwei Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen zerstochen, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

