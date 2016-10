Wendlingen (pol) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zogen bisher unbekannte Täter auf Zerstörungstour durch Wendlingen. Sie beschädigten die Fassade eines Wohnhauses in der Traubenstraße, indem sie einen größeren Stein dagegen warfen. In der Albstraße warfen sie Plastik-Absperrungen um. An der Einmündung in die Bahnhofstraße zerstörten die Unbekannten schließlich eine Jesusfigur auf einem Privatgrundstück. Die Bruchstücke verteilten sie anschließend in der Gegend. Teile der zerbrochenen Figur legten sie vor der katholischen Kirche in der Kirchstraße ab. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Konkrete Täterhinweise liegen noch nicht vor. Lediglich einem aufmerksamen Anwohner waren gegen 1.45 Uhr Lärm und eine Gruppe grölender Jugendlicher in der Kappelenstraße aufgefallen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können oder Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07024 / 920-990 zu melden.

Anzeige