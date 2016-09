Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zu einem Auffahrunfall mit hohem Schaden ist es am Montag auf der B 27, Höhe Flughafen, gekommen. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr um 18.15 Uhr in Richtung Stuttgart. Die Frau erkannte laut Polizei das Stauende vor ihr zu spät und prallte auf einen Renault Clio. Dieser wurde auf einen davor stehende 3er BMW geschoben. Die VW-Fahrerin und der 32 Jahre alte Renault-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der VW und der Renault mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 13.000 Euro.

