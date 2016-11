Ostfildern (pol) - Mehrere Farbschmierereien und Sachbeschädigungen sind die Hinterlassenschaft von Unbekannten, die zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, im Bereich des Schulzentrums in Nellingen unterwegs waren.

Die Fassaden der Riegelhofrealschule und der Riegelhofturnhalle wurden mit etlichen, teilweise mehrere Quadratmeter großen, Farbschmierereien verunstaltet. Im Schulhof des Otto-Hahn-Gymnasiumns wurde außerdem ein etwa drei Meter hoher und zehn Zentimeter dicker Ahornbaum umgedrückt und dabei erheblich beschädigt. Zudem wurden an einem Bauwagen, der von der Erich-Kästner-Gesamtschule neben dem Anlagensee aufgestellt worden war und demnächst zum Aufenthaltsraum für Schüler ausgebaut werden sollte, die Fensterscheiben eingeschlagen. Schließlich rissen die Vandalen am Fußweg in Richtung Stadion noch einen Wegweiser samt Betonsockel aus dem Boden und schleiften diesen einige Meter weit, bevor sie ihn liegen ließen. Der angerichtete Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.

