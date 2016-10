Esslingen (pol) - Auf regennasser Fahrbahn ist am Montag ein Auto ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei um 15.15 Uhr auf der Stettener Straße in Esslingen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der in Richtung Esslingen fahrende 56-jährige Fahrer eines Smart die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen gekommener 71-jähriger Fahrer eines BMW reagierte schnell und konnte durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch prallten der Smart und der BMW aufeinander. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt 4500 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

