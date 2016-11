Neuffen (pol) - Eine nicht den Witterungsverhältnissen angepasste und viel zu hohe Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, an der Einmündung Schulweg und Uracher Weg ereignet hat. Ein 15-Jähriger war mit seinem Kleinkraftrad-Roller Yamaha auf dem Schulweg unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in den Uracher Weg einbiegen. Weil er auf der regennassen Fahrbahn viel zu schnell fuhr, rutschte ihm in der Kurve das Hinterrad weg und er krachte mit seinem Roller in die Fahrerseite eines von rechts aus dem Uracher Weg kommenden Ford. Der 72-jährige Ford-Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren. Verletzt wurde niemand. Der Roller wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei Anhaltspunkte, dass an dem Roller unzulässige technische Veränderungen durchgeführt worden waren. Er wurde zur Begutachtung durch einen technischen Sachverständigen sichergestellt.

