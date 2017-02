Wendlingen (pol) – Schürf- und Platzwunden hat ein 40-Jähriger erlitten, der am Sonntagmorgen kurz vor 5 Uhr in Wendlingen zusammengeschlagen wurde. Er war mit einem 18-Jährigen und einem 34-Jährigem auf dem Nachhauseweg von einer Bar. Im der Bereich der Brückenstraße lief der alkoholisierte 34-Jährige auf der Fahrbahn, als sich ein türkisblauer Kleinwagen sowie ein roter VW-Golf eventuell vom Typ GTI näherten. Weil der 34-Jährige zunächst die Straße nicht verlassen wollte, kam es mit den Fahrzeuginsassen zu einem Wortgefecht. Dann stiegen die Insassen aus und stießen den 34-Jährigen zu Boden. Zwei oder drei Männer schlugen und traten auf den 40-Jährigen ein, obwohl dieser bereits am Boden lag. Der 40-Jährige wurde mit Schürfwunden am Kopf und im Gesicht, Platzwunden und Hämatomen in ein Klinikum eingeliefert.

Die Polizei, 070 22/922 40, bittet um Hinweise. Ein Täter war 23 bis 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank, schwarze lange Haare, schwarze Brille, schwarzer Mantel.