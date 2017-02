Nürtingen (pol) - Die Polizei Nürtingen meldet die Festnahme eines Diebes, der inflagranti beim Ausräumen eines Wagens in Nürtingen erwischt wurde.

Ein 24-jähriger Passant stellte am Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, auf der Ersbergstraße fest, dass im geparkten Wagen seines Bruders ein Unbekannter auf der Beifahrerseite saß. Nachdem er diesen angesprochen hatte, stieg dieser aus und rannte davon. Der Mann wurde vom Passanten eingeholt und am Boden festgehalten bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen. Der 23-jährige Autoaufbrecher, der aus Tunesien stammt, hatte am Daimler die Seitenscheibe eingeschlagen und konnte so die Türe öffnen. Er hatte bereits Unterhaltungselektronik sowie Münzgeld im Gesamtwert von etwa 100 Euro entwendet und in seine Jackentasche gesteckt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wird der 23-Jährige im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt.