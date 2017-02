Neckartailfingen (pol) - Zwei 24-jährige Besucher einer Faschingsveranstaltung in der Festhalle Neckartailfingen haben sich am Samstagmorgen daneben benommen. Nachdem beide in ihrem alkoholisierten Zustand andere Festbesucher anpöbelten und beleidigten, wurden sie von der Security der Örtlichkeit verwiesen und mit einem Hausverbot belegt. Die beiden 24-Jährigen beleidgten daraufhin die Männer vom Sicherheitsdienst und wollten mit einem mitgeführten Spazierstock auf einen Mitarbeiter einschlagen. Dies konnte verhindert werden.

Die verständigten Polizeibeamten konnten die beiden in einer Seitenstraße in der Nähe der Festhalle

feststellen und kontrollieren. Gegenüber den Polizeibeamten verweigerten sie die Herausgabe ihrer Personalien und und schlugen zur Verhinderung weiterer Maßnahmen in Richtung der Polizeibeamten,

weshalb sie unter Anwendung von Zwang festgenommen wurden. Dabei wurde ein Polizeibeamter am Knie leicht verletzt. Weitere Festbesucher solidarisierten sich mit den beiden Festgenommenen, weshalb laut Polizei insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen zur Wiederherstellung der Ruhe eingesetzt werden mussten.