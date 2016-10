Nürtingen (pol) - Ein 51-jähriger Nürtinger ist am frühen Dienstagmorgen vor dem Bahnhofsgebäude von einem Unbekannten verprügelt und erheblich verletzt worden. Gegen 3 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass in der Europastraße ein Mann auf einen am Boden liegenden Anderen einschlage und eintrete. Der unbekannte Schläger sei nach Zuruf in Richtung Postgebäude geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der 51-Jährige, der erheblich betrunken war, musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist laut Polizei noch völlig unklar. Gestohlen wurde dem Mann nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise zu dem unbekannten Schläger. Dieser soll etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und mit einer schwarzen Lederjacke und Jeans bekleidet gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare und einen gebräunten Teint. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240.

