Esslingen (pol) – Zu leichten Verkehrsbehinderungen ist es auf Grund eines Unfalls am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf der Höhe von Esslingen gekommen. Ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Baltmannsweiler war mit seinem Auto auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Ausfahrt nach Oberesslingen und der Ausfahrt nach Esslingen kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte daraufhin die Leitplanke. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand durch den Unfall ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Verletzt wurde nach Angeben der Polizei niemand.

