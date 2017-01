Plochingen (pol) - Auf das Geld in den Kassen abgesehen hatte es ein Dieb, der im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Montag, neun Uhr, in die Räume eines Konditoreifachgeschäfts in der Esslinger Straße einstieg. Der noch Unbekannte brach nach Angaben der Polizei im Vorraum ein Fester auf und gelangte so ins Innere. Im Verkaufsraum knackte er die verschlossene Hauptkasse und entnahm aus ihr und einer weiteren Kasse einen geringen Wechselgeldbetrag. Der Schaden, den er dabei anrichtete, dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

