Wendlingen (pol) - Eine noch nicht vollständig abgekühlte Asche hat am Dienstagabend zu einem Mülleimerbrand in der Neuwiesenstraße geführt. Die Bewohnerin hatte die Asche laut Polizei, etwa gegen 18.30 Uhr, in die auf dem Hof des Anwesens stehende Metalltonne geleert. Drei Stunden später stand der in der Mülltonne befindliche Müll in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und sechs Mann aus und löschte die Tonne ab. Ein Schaden ist nicht entstanden.

