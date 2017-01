Esslingen (pol) - Am Montag sind in der Zeppelinstraße, gegen 14.50 Uhr, zwei Arbeiter durch einen platzenden Reifen verletzt worden, so die Polizei. Ein 30-jähriger Werkstattleiter hatte die Gummidichtung eines LKW-Reifens repariert und diesen in der Nachbarwerkstatt an einen Kompressor angeschlossen. Mittels eines Handdruckgeräts sollte der Reifen bis zu einem Luftdruck von 9 Bar befüllt werden. Während des Befüllvorgangs zerriss der Reifen im Bereich der Flanke auf einer Länge von etwa 30 cm. Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung. Er wurde, zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter, ins Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen.

