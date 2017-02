Esslingen (pol) - Die Polizei in Esslingen sucht ein Fahrzeug, das am Dienstagmittag in der Ulmer Straße angefahren wurde. Laut einem Zeugen war kurz nach 12 Uhr ein roter Opel Corsa mit Stuttgarter Zulassung in Richtung Stadtmitte unterwegs und blieb vor Gebäude 32 vermutlich an einem VW Bus hängen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher laut Polizei weiter. Der rote Opel fiel in der Folge weiteren Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf der B 10 in Richtung Stuttgart auf. Eine Polizeistreife konnte den Pkw schließlich an der Überleitung auf die B 14 in Richtung Waiblingen stoppen. Der 26-jährige Fahrer wies bei der anschließenden Kontrolle massive Ausfallerscheinungen auf, die auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen ließen. Der Mann war kaum ansprechbar und schlief während der anschließenden Blutentnahme ein.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Unter der Telefonnummer 0711/3990-0 werden der Besitzer des in der Ulmer Straße angefahrenen Fahrzeugs und weitere Zeugen der unsicheren Fahrweise des roten Opel Corsa im Stadtgebiet und auf der Bundesstraße gebeten, sich zu melden.