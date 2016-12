Esslingen (pol) - Weil er sein Essen auf dem Herd vergessen hat, hat ein Mann am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz in der Kennenburger Straße ausgelöst, so die Polizei.

Gegen 20.45 Uhr schlug ein Rauchmelder in einer Wohnung in den oberen Stockwerken der Wohnanlage an. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr, die mit acht Einsatzfahrzeugen und 44 Einsatzkräften anrückte, musste jedoch zunächst den Ausgangsort der Rauchentwicklung suchen. Sie wurde schließlich in einer Wohnung in den unteren Stockwerken fündig. Hier hatte der 64-Jährige sein Essen auf dem Herd vergessen, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Der Rauch war über die Lüftungsanlage nach oben gezogen.

Da der Verursacher Rauchgase eingeatmet hatte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob durch die Rauchentwicklung Schäden entstanden sind, konnte noch nicht geklärt werden.