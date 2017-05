Plochingen (red) – Unbekannte haben zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in der Albstraße in Plochingen an einer geparkten Sattelzugmaschine den Tank aufgebrochen und etwa 120 Liter Diesel abgeschlaucht, berichtet die Polizei. Auf dem Gelände einer Firma in unmittelbarer Nähe brachen sie an einem weiteren Lastwagen ebenfalls den Tank auf und zapften etwa 90 Liter Dieselkraftstoff ab.

