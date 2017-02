Nürtingen (pol) - Am Freitagabend ist eine 28-jährige Ford-Fahrerin heftig auf einen an einer roten Ampel stehenden Mazda aufgefahren, berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich auf der B 313 auf Höhe der Wörthbrücke. Der Ford wurde durch den Stoß noch auf einen Renault-Twingo einer 21-Jährigen geschoben. Die 28-jährige Unfallverursacherin musste mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Ford und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

