Leinfelden-Echterdingen (pol) - Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, gegen 13.50 Uhr, auf der Flughafenstraße entstanden ist. Ein 29-jähriger Karlsruher war mit seinem Seat Leon auf der Flughafenstraße in Richtung B 27 unterwegs. Laut Polizei kam er im Bereich der Auffahrt in Richtung Stuttgart vermutlich aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanken. Anschließend landete der Seat in der angrenzenden Böschung. Der Abschleppdienst musste den Wagen anschließend bergen. Verletzt wurde niemand.

